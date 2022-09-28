寧德時代擬斥資19億美元 在中國洛陽興建電池廠

全球最大電動車用電池製造商寧德時代 (300750-CN) 周三（28 日）表示，將耗時三年在中國洛陽省建設價值人民幣 140 億元（合 19 億美元）的電池生產基地，同時擬在全國銀行間債券市場發行最多人民幣 100 億元中期票據，為其多個項目建設與營運提供資金。不過寧德時代並未透露洛陽新廠的產量預期。

隨消費者對電動車的需求攀升，寧德時代也在同步擴張，該公司在 8 月時宣布在匈牙利興建第二座位於歐洲的電池工廠後，歐洲區總裁曾特葛拉夫（Matthias Zentgraf）上周表示考慮在歐洲建立第三家電池工廠。

其中匈牙利電池工廠是賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）合作投資 73 億歐元（約 72 億美元）打造，該廠預估產出 100 / 兆瓦時的電量並在未來 5 年內竣工，將為福斯汽車、寶馬（BMW）與 Stellantis(STLA-US) 供應電池。

寧德時代在 2022 年艱難開局，先是公布有史以來最大幅度的季度營收下滑，但隨後營運開始好轉，上半年淨利年增 82%、營收成長 156%。

該公司已在中國擁有多個生產基地，並在美國、日本與歐洲設有子公司，另外還在中國山東與福建的兩個電池項目上投資人民幣 270 億元，並在墨西哥與美國尋找建場地點。