〈美股盤後〉Fed官員再放鷹 三大指數續收黑

儘管企業財報大部分優於市場預期，但隨著聯準會 (Fed) 官員再釋出鷹派言論，美債殖利率持續攀升，投資人情緒承壓，美股三大指數週四 (20 日) 再度收黑，道瓊收低近 100 點，那指和標普下跌逾 0.6%，僅費半指數逆勢收紅近 0.7%。

數據方面，美國上週初領失業金人數報 21.4 萬人，降至 3 週新低，凸顯勞動力市場強勁，加劇市場對薪資持續增長的擔憂。

政經方面，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 預測，鑑於聯準會在抑制通膨方面缺乏進展且令人失望，年底聯邦基金利率可能「遠高於 4%」。美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 同日稱，通膨仍然高得令人無法接受，聯邦基金利率需要持續上升才能控制通膨。

此外，週四市場最重大消息之一是，英國首相特拉斯 (Liz Truss) 在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，成為英國「最短命」首相，在任僅 44 天。

2008 年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼 (Paul Krugman) 引述英國經濟學家 Simon Wren-Lewis 論點提到，特拉斯經濟計畫從政治角度來看，顯然難以為繼，而特拉斯因政治定位錯誤，注定她迅速下台的命運。

新黨魁參選人提名流程週四開始並於 24 日結束。白宮對此表示，無論誰接替特拉斯，美國都將與英國新首相建立密切關係，而法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則期望英國迅速恢復政治穩定。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.26 億例，死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

繼全球對於外籍旅客入境的限制已逐步放寬，《彭博》報導，中國考慮縮短將防疫隔離措施從目前「7＋3」(7 天集中隔離及 3 天居家健康監測) 改為「2＋5」。

週四 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑，公用事業 (-2.51%)、工業 (-1.91%) 和非必需消費品 (-1.74%) 板塊領跌。通訊服務、能源和資訊科技收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.33%；Meta (META-US) 下跌 1.28%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.14%。

道瓊成分股逾半收跌。家得寶 (HD-US) 下跌 2.19%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.1%；Nike (NKE-US) 下跌 1.96%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.49%；IBM (IBM-US) 上漲 4.73%。

費半成分股普遍收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.19%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.81%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.70%；美光 (MU-US) 上漲 1.26%；高通 (QCOM-US) 跌 0.77%。

台股 ADR 僅聯電獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.65%。

企業新聞

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research) (LRCX-US) 週四飆漲 7.81% 至每股 355.87 美元，支持費半指數收紅。科林研發公布最新財報與財測均優於市場預期，但警告受到美國對中國擴大晶片禁令的影響，2023 年營收可能減少 20 億至 25 億美元。

IBM (IBM-US) 收紅 4.73% 至每股 128.30 美元。IBM 週三發布第三季獲利和營收高於預期，並上調全年成長預測。

特斯拉 (TSLA-US) 週四大跌 6.65% 至每股 207.28 美元。特斯拉第三季營收低於市場預期，今年交車量恐難達標，但投行 Oppenheimer 認為特斯拉電動汽車需求超出大多數投資人預期，點讚特斯拉可能進行 50 億 - 100 億美元的股票回購，將特斯拉目標價從 432 美元上調至 436 美元。

Snap (SNAP-US) 收黑 0.64% 至每股 10.79 美元，其盤後股價暴跌逾 26%。Snap 週四盤後公布最慢季度銷售增長，稱 Snapshot 平台上廣告支出的下降持續拖累業績

聯合太平洋 (UNP-US) 最新財報獲利與營收均超乎市場預期，但受到該公司對載客量增長和股票回購較弱前景的影響，其股價週四大跌 6.80% 至每股 186.45 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.16% 至每股 115.25 美元。亞馬遜在英國面臨集體訴訟，被指控使用一種秘密演算法濫用其在線上市場的主導地位。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.4 萬人，預期 23 萬人，前值 22.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 138.5 萬人，預期 137.5 萬人，前值 136.4 萬人

美國 10 月費城聯準銀行製造業指數報 - 8.7，預期 - 5.0，前值 - 9.9

美國 9 月成屋銷售年化總數報 471 萬戶，預期 470 萬戶，前值 478 萬戶

美國 9 月成屋銷售年化月率報 - 1.5%，預期 - 2.1%，前值 - 0.8%

華爾街分析

投行 Jefferies 研判：「對勞動需求仍然相當強勁，工人失業後仍然可以相對輕鬆地找到新工作。」

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建主管 Mike Loewengart 表示：「隨著交易員仔細研究企業財報，更加關注財測前瞻，預計市場波動性將維持高檔。」

富國銀行分析師認為：「大多數市場波動都因為通膨不確定性所引發，而聯準會將如何應對是主要重點，這種市場波動模式不太可能在短期內改變，在經濟不確定時期並不罕見。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主