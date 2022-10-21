YouTube premium大漲價 首次挑明：網站上訂閱比In-App購買便宜

YouTube premium大漲價 首次挑明：網站上訂閱比In-App購買便宜(圖片:AFP)
YouTube premium大漲價 首次挑明：網站上訂閱比In-App購買便宜(圖片:AFP)

Alphabet(GOOGL-US) 旗下影音平台 YouTube 自 2018 年推出 Premium 會員制以來，首次宣布調漲，但蘋果 (AAPL-US) 用戶若透過 App 內購買，付費訂閱 YouTube Premium 家庭計畫，將看到更大幅度漲價。

YouTube 已開始通知顧客，YouTube Premium 家庭計畫的訂閱價格將自 11 月 21 日起調漲，自 17.99 美元大幅上漲至 22.99 美元，但若是透過 App 內購買的蘋果用戶，將會被收取 29.99 美元。

YouTube 多年來一直向透過 App 內購買訂閱 YouTube Premium 的用戶收取較高的金額。該公司現在明確表示，這樣的價差是為了抵消蘋果自 App 內購買抽取的 30% 或 15% 傭金。

但這回漲價可能是 YouTube 首次「打開天窗說亮話」，在訂閱對話框中明確表示，用戶若在 YouTube 網站上訂閱該服務會比較便宜。

YouTube 日前測試對 4K 畫質影片做出限制，需訂閱 YouTube Premium 才能看 4K 畫質，雖然 YouTube 已停止測試，但下個月開始，將針對部分國家調漲 Premium 家庭方案。

目前已知調漲的國家，包括美國、加拿大、英國、日本、印尼、巴西、土耳其、阿根廷。

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