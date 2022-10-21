美股重點新聞摘要2022年10月21日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Snap(Snap)

Fed 官員發表談話：費城聯準銀總裁 Patrick Harker、Fed 理事 Lisa Cook、紐約聯準銀總裁 John Williams

日本 9 月核心 CPI

美中科技鎖喉戰 晶片管制擬擴及 AI 軟體、量子運算

彭博引述知情人士說法報導，拜登政府正在研擬額外的管制，如人工智慧 (AI) 軟體和量子運算，避免中國取得部分先進新興技術。閱讀全文...

英特爾 CEO 警告即將「針對性裁員」 11/1 公布細節

外媒《OregonLive》週四 (20 日) 報導，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 警示員工，公司計劃在未來幾週內「針對性裁員」，以削減開支和改善其財務狀況，並承諾在 11 月 1 日提供更多細節。閱讀全文...

需求疲軟 + 庫存暴增 愛迪達三度調降全年展望 拖累 Nike 下挫

德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 今年來第三度調降 2022 年展望，因中國防疫封控持續影響來客數、主要的西方市場庫存大增，以及為退出俄羅斯市場認列的一次性費用。此利空使該股在法蘭克福股市收低，並拖累美國同業 Nike 的股價。閱讀全文...

廣告預算縮水 Snap Q3 營收成長率創上市來新低 盤後崩 27%

因通膨迫使廣告商削減行銷預算，Snap(SNAP-US) 周四 (20 日) 盤後公布的第 3 季營收未達預期，營收成長率為 2017 年上市以來最低，且本季恐持續放緩，消息拖累盤後股價暴跌 27%。閱讀全文...

Fed 兩官員接連鷹派發言 估今年利率將遠高於 4%

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）與聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）周四（20 日）談話表露鷹派基調，兩人皆認為通膨仍然炙熱，有必要繼續升息降溫，哈克更預估今年利率可能升至遠高於 4% 的水準。閱讀全文...