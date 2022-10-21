〈紐約匯市〉日元兌美元貶破150大關 英相辭職 英鎊拉高後尾盤收斂

日元兌美元周四 (20 日) 貶破 150 日元大關，為 1990 年來首見。英鎊在特拉斯 (Liz Truss) 宣布辭任英國首相後衝高，一度站上 1.13 美元，隨後回落，尾盤漲勢收斂。美元指數小幅下滑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.13%，至 112.83。

因通膨居高不下，市場預期聯準會 (Fed) 將繼續升息，部分人士預測基準隔夜利率將達到 5% 以上的峰值。目前利率落在 3-3.25% 區間。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周四表示，在通膨水準仍高的情況下，央行還沒結束調升短期利率的目標，但明年可能會找到暫停緊縮政策的空間，並全面評估升息對經濟的影響。

升息預期推高美債殖利率和美元，尤其是兌日元匯價，因為日本央行至今仍堅持將利率維持在接近零的水準，美日利差或將繼續擴大。

日元兌美元隔夜一度自盤中高點大幅下挫，短短一分鐘內便從 150.09 跌至 149.63，引發外界對於官方進行隱形干預的猜測。截稿前，日元兌美元下跌 0.2% 至 150.13 日元兌 1 美元，續刷 32 年新高。

一些分析師認為，除非日本央行的超鴿派立場出現轉變，否則光靠干預無法阻止貨幣走貶。日本央行將在 10 月 27 日至 28 日舉行政策會議。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 說：「除非你看到日本央行改變態度，或是美國經濟前景惡化得更快，讓 Fed 決定推動政策轉向，否則你會發現看空日元仍是匯市裡面最受歡迎的交易。」

英鎊在特拉斯發布辭任公告後走高，盤中最高升破 1.13 美元，隨後漲勢收斂，截稿前小漲 0.12% 至 1.1229 美元。

特拉斯周四宣布辭去首相職務，結束短短六周的任期，她在任期間因提出減稅政策，在市場上引發一連串動盪，也讓執政的保守黨出現分裂。

Vanda 全球總經策略師 Viraj Patel 認為，特拉斯辭任消息剛開始可能有助消除市場上的不確定性溢價，這取決於接下來由誰接任，英國需要一個穩定的舵手。

至於其他主要貨幣，歐元兌美元小漲 0.14% 至 0.9786 美元，澳幣兌美元也升 0.1% 至 0.6277 美元。

截至台灣時間周五 (21 日) 約 6:00 價格：