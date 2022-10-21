〈台股盤前要聞〉電視面板價反彈、光寶科Q4營運再向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，隨著供應商減產奏效，加上品牌廠備貨需求回溫，激勵 10 月電視面板報價止跌反彈，全尺寸平均上漲 1 美元；光寶科受惠資料中心電源、車用電子強勁帶動，第四季營收將持續成長，下半年優於上半年。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

10 月電視面板報價止跌反彈 全尺寸平均上漲 1 美元

市調機構集邦 (TrendForce) 昨 (20) 日公布 10 月下旬面板報價，各尺寸電視面板全面止跌，10 月全月小幅反彈 1 美元，集邦研究副總范博毓表示，在面板廠積極執行減產計畫後，廠商庫存水位開始明顯降低，加上近期品牌客戶備貨需求回溫，激勵電視面板價格止跌起漲。閱讀全文...

光寶科資料中心、車用動能強 Q4 營運持續成長

光寶科 (2301-TW) 昨 (20) 日召開法說會，總經理邱森彬指出，資料中心電源、車用電子強勁帶動下，第四季營收將持續成長，雙率估持平第三季，整體下半年優於上半年。閱讀全文...

盛達拿下新儲能大單 在手訂單近倍增衝上 200MW

盛達 (3027-TW) 儲能轉型今年發酵，營運再傳捷報，近期再拿下能源轉移用 E-dReg 儲能設備大單，較現有在手訂單暴增超過 8 成，總量衝破 200 MW，董事長陳忠廷表示，在儲能業務帶動下，明年營收可望較今年大成長、再創新高。閱讀全文...



台積電總裁魏哲家設質 1600 張股票 質設比率達 27%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家設質 1600 張股票，質設比率 27.2%，引起市場討論，對此，台積電昨 (20) 日未做回應。閱讀全文...

9 月外銷訂單 609.3 億美元再度翻黑 Q3 終結連九季正成長

經濟部統計處昨 (20) 日公布 9 月外銷訂單統計結果，在電子新品上市助攻下，單月外銷訂單金額達 609.3 億美元優於預期，不過反映全球通膨升息，加上去年基期較高，年增再度翻黑，拖累第三季外銷訂單金額終結連九季正成長，單季外銷訂單金額 1697.8 億美元，季增 2.2%、年減 1.1%。閱讀全文...

國泰金擬增資 450 億元 國壽啟動資產重分類 淨值比拉高至 5.78%

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽昨 (20) 日發布重訊表示，決議啟動增資 450 億元，用以注資國壽、國泰產險。此外，繼南山人壽啟動資產重分類後，國壽也決定變更經營模式，依 IFRS 9 規定，以今 (2022) 年 10 月 1 日為金融資產重分類日，重分類後，淨值比將攀升至 5.78%。閱讀全文...

三星擴大 DDI 及 CIS 晶片釋單 力積電、世界先進可望成新供應商

據外媒報導，三星電子正計畫擴大委外代工聯電 (2330-TW)(UMC-US)，生產顯示驅動 IC、影像感測器 (CIS) 等晶片，透過供應鏈多元化，強化採購晶片的穩定性，力積電 (6770-TW) 與世界先進 (5347-TW) 也可望成為三星擴大釋單的新合作夥伴。閱讀全文...