〈光寶科法說〉資料中心、車用動能強 Q4營運持續成長

光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理邱森彬指出，資料中心電源、車用電子強勁帶動下，第四季營收將持續成長，雙率估持平第三季，整體下半年優於上半年。

光寶科資料中心市場布局已逐步發酵，邱森彬預計，第四季將持續較前季成長、年增 3 成，伺服器電源產品市占率今年已超過 3 成、明年上看 4 成，未來 2 年每年都可有 20% 以上成長。

光寶科持續擴大車用電子產品陣容，第四季 30KW 直流充電樁將出貨歐美充電站營運商，邱森彬指出，今年車用充電產品營收已較去年成長 3 倍，明年將再成長 2 倍，LED 車燈則可望成長雙位數。

至於光電業務，光寶科表示，第三季受市況影響，可見光產品銷售下滑，導致比重減少；資訊與消費性電子也同步下滑，不過高瓦數產品出貨比重提升，平均銷售價格 (ASP) 仍上揚。

展望明年，邱森彬坦言，許多產業對明年看法相對保守，光寶科將持續專注拓展長期成長領域，包含雲端、車用電子、高階光耦合器、工控等，以抵抗總體波動、保持成長。

光寶科瞄準資料中心、車用電子市場，已在美國達拉斯投入 20 億元租建廠房，邱森彬預計，明年第二季將啟動投產，該廠產值未來能貢獻百億營收，隨著美國廠投資，以及墨西哥廠擴廠規畫，明年資本支出將較今年 50-60 億元成長。