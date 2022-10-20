盛達拿下新儲能大單 在手訂單近倍增衝上200MW

盛達 (3027-TW) 儲能轉型今年發酵，營運再傳捷報，近期再拿下能源轉移用 E-dReg 儲能設備大單，較現有在手訂單暴增超過 8 成，總量衝破 200 MW，董事長陳忠廷表示，在儲能業務帶動下，明年營收可望較今年大成長、再創新高。

盛達表示，在手訂單中 120MW 為 dReg 儲能設備訂單，出貨產品以儲能櫃為主，明年將完成一半工程並認列營收，其餘預計後年建置，而近期拿下的 2024 年 E-dReg 儲能訂單工程也將啟動，設備規模更大，將採分工程階段式認列。

盛達 dReg 儲能設備應用於台電 15 分鐘短期調頻，而 E-dReg 由於因應 2-4 小時輸電要求，電池儲存規模更大，電池需求量是 dReg 的 3 倍，因此 E-dReg 案場實際儲能櫃需求更多，對營收挹注也更明顯。

台電預定 2025 年前建置 AFC 需求共 1000MW (dReg、E-dReg)，另外，經濟部能源局也規劃 500MW 太陽光 + 儲能的光儲合一目標，總計國內儲能建置目標高達 1500 MW。

台電 AFC 建置目標中，dReg 儲能系統主要應用於台電緊急時刻穩定電力系統頻率用的設備，而 E-dReg 設備由功率型、能量型組成，除了電網穩定功能，也能預先儲存多餘電力、配合調度放電至電網。

另外，盛達也卡位「光儲合一」計畫，已與全台太陽能電場投資方合作，未來目標每年建置 5-10MW 光儲案場，第一座合作案場預計明年底前將陸續完工。

這也代表盛達儲能訂單未來將一舉超越 200 MW，成為重要成長動能，陳忠廷表示，今年儲能布局開始發酵，營收比重將超過 5 成，帶動全年營收雙位數成長，明年效應將更顯著，而既有的網通產品也將進軍歐洲、切入 FWA 市場。

盛達儲能由旗下盛齊綠能參與今年國際智慧能源週，展示太陽能監控設備、儲能櫃與配電設備，以及電能管理系統 (EMS)，目前也與國內外廠商合作開發電力船電池替換系統，瞄準全球電力船及綠能交通商機。

盛齊綠能近年與 SolarEdge 南韓子公司 KoKam 深化合作擴展儲能業務，公司儲能業務涵蓋儲能案廠建置、維運、監控系統整合，以及台電 AFC 平台投標與代操等服務。

盛達累計前 9 月營收達 8.3 億元，較去年成長 8.57%，其中儲能認列營收比重仍低，明年將進入認列高峰，法人估營收可望大增逾 6 成，加上既有產品出貨，年營收不排除倍增。