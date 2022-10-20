台股破底危機未解 官股券商本周買超118億元穩盤

台股隨美股劇烈震盪，官股券商隨侍在側待命護盤，根據統計，官股券商本周以來天天買超，累計已斥資約 118 億元進場買股，試圖挽救台股破底危機。

台灣金融市場近期動盪不安，新台幣兌美元摜破 32 元關卡，台股也失守萬三關卡，為挽救台股破底危機，官股也伺機進場買股護盤，以今 (20) 日來說，尾盤在權王台積電 (2330-TW) 拉抬下帶動大盤跌幅收斂，小跌 30.66 點作收。

觀察官股券商近期操作痕跡，為對抗空頭勢力，國慶連假後幾乎天天進場買超，11 日當天更斥資 133 億元護盤，本周同樣天天買超護盤，惟力道稍有收斂，但累計本周 4 個交易日官股券商也砸了約 118 億元買股。

從官股券商近 5 日買超標的來看，主要鎖定台積電、台泥 (1101-TW)、玉山金 (2884-TW)、鴻海 (2317-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等指標個股；以今天來說，鴻海與台積電仍是官股著墨對象，分別獲買超指指 5305 張、4734 張。

為對抗空頭賣壓，金管會二度提高放空成本，根據金管會公布最新數字，截至 19 日為止，外資借券賣出成交值占市場成交值比率為 3.16%，再飆破 3%；信用交易的整戶擔保維持率為 162.08%。