破底才是買點 投信逆勢推高股息台股ETF

無懼台股劇烈震盪，仍有投信逆勢推台股 ETF，大華銀投信宣布推出以高股息為主的 ETF，挑選高填息因子，讓投資人不僅能領取配息，還能期待成分股的填息，以長期持有的方式養大資產。

大華優利高填息 30 擬定經理人鄭翰紘表示，受到通膨與升息等多重因素影響，全球股市今年以來表現疲弱，台股今年以來回檔幅度甚高，但就評價面來看，已相當具有投資吸引力。

統計到 10 月 19 日，台灣加權指數的本益比為 9.2 倍，預估明年本益比將會來到 10.4 倍，也就是說，如果現在布局台股明年就有機會看到成長。

鄭翰紘建議，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，原因在於基本面相對穩健，加上 ETF 透過指數篩選，剔除了人為因素的干擾，將能更有效率進行多產業的配置，避免單押單一個股或產業，造成資產的減損。

即將開募的大華優利高填息 30 所追蹤的特選台灣優利高填息 30 指數，成分股含括電子、金融與傳產三大產業；指數篩選部分，則從上市櫃企業市值排名前 150 家中，挑選出獲利為正、配發股利排名排前，且過去 15 年填息紀錄強的企業，希望幫助投資人在景氣循環中，降低投資風險，掌握長期報酬。

鄭翰紘說明，台灣人長期偏好存股領「股子」，但許多高殖利率的股票，往往都是因為股價下跌讓殖利率相對提高，但對投資人而言，真正的配息，是股價能在除息後回填才是關鍵。

另外，從指數過去績效觀察，統計至今年 8 月底，比較大華優利高填息 30 所追蹤的特選台灣優利高填息 30 指數與台灣加權指數過去 6 年走勢，可發現特選台灣優利高填息 30 指數不但年化波動度較低，年化報酬率也略勝一籌。