國泰金擬增資450億元 國壽啟動資產重分類 淨值比拉高至5.78%

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (20) 日發布重訊表示，決議啟動增資 450 億元，用以注資國壽、國泰產險。此外，繼南山人壽啟動資產重分類後，國壽也決定變更經營模式，依 IFRS 9 規定，以今 (2022) 年 10 月 1 日為金融資產重分類日，重分類後，淨值比將攀升至 5.78%。

國泰金表示，今年以 Fed 為首的主要央行相繼大幅收緊貨幣政策，使近期股、債、匯市皆歷經史上罕見的全面性劇烈動盪，對持有大量金融資產的壽險公司，因財報資產負債接軌時間有異，負債面因利率上升產生的效益未能顯現，導致淨值劇烈波動，不利公允表達公司的經營實質。

國泰金表示，國泰人壽已在今年 9 月 30 日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，依 IFRS 9 規定，以今年 10 月 1 日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，於今日提報董事會。重分類後，自結帳列合併權益金額較 9 月底增加約新台幣 2426 億元，自結淨值比約由原 2.63% 增加至 5.78%，國泰人壽後續並將依金管會相關規定辦理。

國泰金今日董事會也通過啟動現金增資計畫，以每股 26 元至 40 元，實際發行價格將待申報生效後，授權董事長訂定，發行總數 15 億股，暫定總金額為 450 億元，用以注資國泰人壽 350 億元、國泰產險 100 億元。

若加計增資效益，國壽、國泰產險的淨值比、資本適足率 (RBC) 都可再提升，國泰人壽 (含重分類影響) 自結淨值比進一步提升至 6.2% 以上，RBC 逾 350%，同時強化國泰產險償付能力，RBC 提升至 400% 以上。