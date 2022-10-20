10月電視面板報價止跌反彈 全尺寸平均上漲1美元

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日公布 10 月下旬面板報價，各尺寸電視面板全面止跌，10 月全月小幅反彈 1 美元，集邦研究副總范博毓表示，在面板廠積極執行減產計畫後，廠商庫存水位開始明顯降低，加上近期品牌客戶備貨需求回溫，激勵電視面板價格止跌起漲。

10 月下旬各尺寸電視面板 Open-Cell 價格均上漲 1 美元，其中，32 吋面板報價達 27 美元，漲幅達 3.8% 最大，43 吋面板價格則落在 48 美元，漲幅達 2.1%，55、65 吋價格則落在 81、107 美元，漲幅落在 1% 上下，整體而言，電視面板擺脫連五季跌價趨勢。

范博毓指出，目前觀察 32、43 吋小尺寸電視面板需求最為明確，55、65 吋電視面板需求也在增強，估本月價格落底後，將調漲 1 美元，也反映市場氛圍轉變，逐漸轉變為賣方市場的基調，至於 50、75 吋電視面板本月也可望止跌持平。

相較電視面板止跌，范博毓說，顯示器面板同步受惠減產效應，加上電視面板率先止跌，激勵面板廠持續收斂顯示器面板價格跌幅，估 10 月 21.5 吋以下小尺寸 TN 面板將率先止跌，價格落在 41.3 美元，21.5 吋以上主流面板價格，包含 21.5、23.8、27 吋全月跌幅將落在 1-1.2 美元。

至於筆電面板，范博毓表示，目前客戶需求依然疲弱，但隨著面板廠積極執行減產計畫奏效，有助價格跌幅持續收斂，10 月 Chromebook 主流尺寸 11.6 吋全月止跌持平，報價落在 24.8 美元，14、15.6 吋 HD TN 面板預計全月下跌 0.2 美元，14、15.6 FHD IPS 面板則預計全月下跌 0.8 美元。