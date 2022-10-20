〈外銷訂單〉9月609.3億美元再度翻黑 Q3終結連九季正成長

經濟部統計處今 (20) 日公布 9 月外銷訂單統計結果，在電子新品上市助攻下，單月外銷訂單金額達 609.3 億美元優於預期，不過反映全球通膨升息，加上去年基期較高，年增再度翻黑，拖累第三季外銷訂單金額終結連九季正成長，單季外金額 1697.8 億美元，季增 2.2%、年減 1.1%。

9 月外銷訂單達 609.3 億美元，月增 11.6%、年減 3.1%，為歷年同期第二高，第三季訂單達 1697.8 億美元，季增 2.2%、年減 1.1%，同樣是歷年同期次高，累計前三季外銷訂單金額達 5090.7 億美元，年增 5.7%，則續寫歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處說，電子及資訊通信產品受惠 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，加上消費性電子新品備貨效應，接單金額分別達 206.6、203.6 億美元，雙創同月新高，增幅各達 6%、5%。

光學器材則因終端產品需求疲弱，加上客戶端持續去化庫存、面板價格持續下滑，單月接單再下滑至 16.9 億美元，年減 41.1%，為連八個月負成長。

傳統貨品方面，統計處表示，因全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，廠商對設備投資保守觀望，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，致基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械分別年減 31%、32.3%、20.2%、9.8%。

9 月外銷訂單再度翻黑，統計處說，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加上同月基期較高所致，不過國際品牌智慧手機新品上市，加上新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求續強，抵銷部分減幅。