〈美股盤後〉財報季喜訊連連 道指收紅逾300點

嬌生和高盛等企業財報告捷，美股主指週二 (18 日) 延續反彈走勢，金融板塊強勢領軍，四大指數收盤齊揚，道瓊漲逾 300 點，標普升 1.14%，那指走高 0.9%，蘋果股價尾盤跳水後驚險收紅。

投資人持續關注聯準會政策前景和總體經濟局勢。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表態支持持續升息，以抑制高升的通膨。他指出，美國經濟釋放出來訊號喜憂參半，不認為美國經濟陷入衰退。

經濟衰退警鐘仍不絕於耳，彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 模型預測，美國在未來 12 個月內必然發生衰退，可能性已達到 100% ，此前的預測機率僅有 65%。

高盛 CEO 警告，美國經濟可能正走向衰退，這可能使投資和商業決策變得更加困難。惠譽預估，就業增長放緩、失業率上升、激進升息政策和通膨攀升可能會對 2023 年的消費者支出造成影響，促使經濟可能在明年春天陷入 1990 年式的溫和衰退。



英國央行週二確認不再延遲縮表，將在 11 月 1 日開賣英國公債，市場認為，英國央行主要賣出中短期債券，暫時不包括長期債券。

烏俄戰爭持續白熱化。歐盟傳出可能會在幾天內因涉嫌向俄羅斯供應無人機而對伊朗實施制裁。烏克蘭官員此前表示，俄軍 17 日上午通勤時段以無人機對首都基輔發動數次空襲，指控俄軍使用的是伊朗製無人機。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.25 億例，死亡數突破 657 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊續揚，工業、材料和公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 失利。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.94%；Meta (META-US) 跌 0.93%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.26%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.41%。

道瓊成分股漲多跌少。Salesforce (CRM-US) 上漲 4.31%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.14%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.57%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.47%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.35%。

費半成分股普遍揚升。NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.66%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.10%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.34%；AMD (AMD-US) 跌 0.069%；高通 (QCOM-US) 跌 0.34%；美光 (MU-US) 下跌 1.78%。

台股 ADR 集體淪陷 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.56%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.50%。

企業新聞

《The Information》引述供應鏈消息指出，蘋果在 iPhone 14 Plus 首次亮相不到兩週後就開始減產，因為需求似乎持續惡化，蘋果尾盤股價聞聲跳水，一度來到單日最低點 140.61 美元，隨後略有回升，收紅 0.94% 至每股 143.75 美元。

Netflix 盤後財報傳佳音，科技股多頭信心大振 (圖片：AFP)

Netflix 週二開啟科技股財報季的序章，其盤後公布最新財報傳佳音，訂閱戶意外增長 241 萬，Netflix(NFLX-US) 收跌 1.73% 至每股 240.86 美元，其盤後股價飛漲超過 13%，科技股多頭信心大振，那指期貨價格應聲走高。

嬌生週二盤前公布 2022 會計年度第三季財報表現亮眼，受惠旗下抗癌藥物 Darzalex 需求強勁，營收、獲利均優預期。不過由於嬌生可能裁員，以及預估美元強勢或將導致 2023 年每股純益減少 40 至 45 美分，嬌生 (JNJ-US) 下滑 0.35% 至每股 166.01 美元。

高盛 (GS-US) 收紅 2.33% 至每股 313.85 美元，帶動整體金融股勁揚。高盛週二公布的第三季業績超出分析師對獲利和營收的預期，因交易結果優於預期。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08% 至每股 25.87 美元。英特爾旗下自動駕駛汽車事業 Mobileye 週二表示，由於股市波動與利率上升抑制投資人對新股上市的興趣，在美國首次公開發行 (IPO) 的估值目標接近 160 億美元，估值目標遠不及此前預估的三分之一。

經濟數據

美國 9 月工業生產指數月增率報 0.4%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 9 月工業生產指數年增率報 5.33%，前值 3.91%

美國 10 月 NAHB 房產指數報 38，預期 43，前值 46

華爾街分析

B. Riley 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「財報季讓投資人更多地關注美企實際盈利能力，而不是回頭去看經濟數據的詭計，優於預期的財報季很可能是市場止跌回升的催化劑。」

以 Michael Hartnett 為首的美銀策略師研判，預計在聯準會最終停止升息後，美股將在 2023 年上半年觸底。

Oanda Europe Ltd 高級市場分析師 Craig Erlam 認為：「在過去一週的交易過程中，仍然有一種強烈的熊市反彈的感覺。經濟前景看起來很危險，我們甚至不知道我們是否已經到了通膨和利率定價的高位，這些都是巨大的逆風，將使任何股市反彈都極具挑戰性。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主