〈財報〉調高售價抵消銷量下跌 寶僑獲利超出預期

寶僑公司 (Procter & Gamble)(PG-US) 周三 (19 日) 公布的上季獲利和營收超過分析師的預期，因為較高的售價抵消了對其產品的需求下降。

但這家 Tide 洗滌劑、Charmin 衛生紙和幫寶適紙尿褲的製造商也表示，預計匯損對 2023 財年業績的影響將超過之前的預期。寶僑表示，它現在預測每股獲利將處於之前持平至 4% 區間的低端。

該股在周三盤前交易上漲 1.8%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 1.57 美元，高於預期的 1.54 美元

●營收 206.1 億美元，高於預期的 202.8 億美元

寶僑第 1 財季淨利為 39.4 億美元，合每股 1.57 美元，低於去年同期的 41.1 億美元，合每股 1.61 美元。

淨銷售額成長 1% 至 206.1 億美元，超過預期的 202.8 億美元。不利的外匯匯率拖累營收下降 6%。

剔除收購、資產剝離和外匯影響的有機收入本季成長 7%。售價調漲推動了有機銷售成長並抵消了 3% 的銷量下降，因為部分購物者轉而選擇更便宜的替代品。

為了緩解成本上升，該公司一直在提高產品價格，但該策略一直在損害消費者對其產品的需求，導致過去兩個財季的銷量萎縮。

2023 財年，由於外匯損失，寶僑的淨銷售額預計將下降 1% 至 3%，低於之前預測的持平至成長。