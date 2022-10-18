〈財報〉債券交易強勁 高盛第3季業績超過預期 股價走升

高盛 (GS-US) 周二 (18 日) 公布的第 3 季業績超出分析師對獲利和營收的預期，因交易結果優於預期。

以下是高盛第 3 季財報重要數字：

●每股獲利 8.25 美元，高於 Refinitiv 估計的每股 7.69 美元

●營收 119.8 億美元，高於預期的 114.1 億美元

該公司表示，獲利下降 43% 至 30.7 億美元，合每股 8.25 美元，超過 Refinitiv 調查分析師估計的 7.69 美元。營收下滑 12% 至 119.8 億美元，超出預期 5 億美元。因去年的 IPO 熱潮在今年降溫，高盛的營收下降在意料之中。

該行股價在周二盤前上漲 2.9%。

高盛 CEO 所羅門 (David Solomon) 表示，財報結果顯示該公司的「實力、廣度和多元化」，並正式宣布騰本周已透露的公司重組。

他說，「今天我們進入成長的下一階段，對我們的業務進行重新調整，這將使我們能夠進一步利用 One Goldman Sachs 的主要營運模式。」「我們相信，戰略演變將帶來更高、更持久的回報，並為股東創造長期價值。」

高盛的固定收益交易創造了 35.3 億美元的營收，較去年同期成長 41%，較分析師預期高出約 5 億美元，因為他們善用市場動盪期間債券和貨幣交易增加的客戶活動。

股票交易帶進 26.8 億美元的營收，較去年同期下降 14%，略高於預期的 25.9 億美元。

強勁的交易結果抵消了投資銀行業務的不振，後者營收暴跌 57% 至 15.8 億美元，低於分析師預期的 18.4 億美元。

該行的其他部門、資產管理和消費者與財富管理部門的營收也超過預期。

由於私募股權收益減少，資產管理收入下降 20% 至 18.2 億美元，但仍超出預期的 16.5 億美元。

受信用卡餘額成長和利率上升的推動，消費者和財富管理收入成長 18% 至 23.8 億美元，超過預期的 21.9 億美元。

高盛本季財報結果與競爭對手一致。而包括摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 在內的競爭對手第 3 季投資銀行業務收入都大幅下滑，在動盪的市場中優於預期的固定收益業績提振了機構業務。

一個懸而未決的問題是，該行的消費業務將繼續虧損多久，這是一個令投資人感到頭疼的問題，因為在股價低迷之下更拖累了公司。

知情人士透露，所羅門的公司重組計畫將把該行的 4 個主要部門合併為 3 個。此舉將高盛的消費者業務分拆，並將這些部分分為兩個新部門。

除花旗集團 (C-US) 外，高盛的股價與有形帳面價值的比率是美國六大銀行中最低的，所羅門肯定希望解決這種情況。

今年至今，該行股價已下跌近 20%。