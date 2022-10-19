美元強勢到何時？ 星展：今年底可望觸頂、明年升勢放緩

聯準會鷹浪激勵美元強升，但星展銀行認為，美元強升格局將延續到今 (2022) 年底，預估明 (2023) 年起升息幅度放緩後，美元將緩步走貶；至於日元則預估將在第 4 季觸及 150。

星展銀行 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，預估聯準會將繼續升息，帶動聯邦基金利率在明 (2023) 年第 1 季升至 5%，而聯準會的升升不息也將帶動美元持續升值。

陳昱嘉預估，美元指數將在第 4 季高點攀升至 115，到今年底前將持續在 113 區間震盪，美元強勢格局將一路維持到今年底，但明年隨著聯準會升息力道放緩，預期將使美元指數回落，預估明年第 1 季降至 112.8，第 2 季下滑至 110.6。

相較於聯準會等央行採行貨幣緊縮，日本央行則實施量化寬鬆，進而壓抑日元走勢，目前日元兌美元已經來到 149 元，陳昱嘉認為，日元兌美元很可能在第 4 季貶至 150，來到超貶的價位區間。

陳昱嘉指出，美國聯準會自 3 月以來已經升息 5 次，幅度加總達 300 個基點，美國公債殖利率上揚超過 3 倍，美股也下跌近 25%。星展集團評估，聯準會今年可能將聯邦基金利率調升至 4.5%，再評估升息對整體就業市場和通膨的影響是否達到預期的效果。

展望後市，陳昱嘉認為，全球將持續與地緣政治的不確定性和高通膨對抗，儘管聯準會鷹派言論尚未達高點，落後的經濟數據也顯示通膨水準仍處於高檔，但隨著經濟重新開放，因疫情導致的供應鏈瓶頸已呈現緩解，且全球商品價格也因擔心景氣走弱而顯著下滑。