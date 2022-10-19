英國9月CPI年增10.1%重返40年新高 央行恐加速升息

英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）周三（19 日）公布的數據顯示，9 月通膨率在食品價格推動下意外加速攀升，超過市場預期，重回 40 年來新高，強化市場對英國央行（BOE）在 11 月升息 3 碼（75 個基點）的預期。

數據顯示，英國 9 月消費者物價指數（CPI）年升 10.1%，高於市場預期的 10% 與前值 9.9%，重返 7 月創下的 40 年新高 10.1%；剔除波動較大的食品與燃料價格後，9 月核心 CPI 年增 6.5%，高於預期的 6.3% 與前值 6.4%。

按月來看，9 月 CPI 成長 0.5%，高於預期的 0.4%，與前值水準持平；9 月核心 CPI 成長 0.6%，高於預期的 0.5%，但較前值 0.8% 有所回落。

食品價格漲幅創逾 40 年新高

導致英國通膨率上升的主因食品價格年增 14.5%，創逾 40 年來最強勁漲幅，月增 1.1%，值得注意的是家具與家庭用品價格在 9 月也強漲 10.7，為另一個推動英國當月通膨率攀升的幫兇。

不過，燃料方面的通膨持續緩解，9 月車用燃料價格從 8 月的 32.1% 大幅降至 26.5%，汽油與柴油價格與 8 月相比分別下降 8.7 與 5 便市。

通膨加速惡化 英國央行恐加速升息

英國 9 月 CPI 報告顯示通膨進一步惡化，可能迫使英國加快收緊貨幣政策步伐。BOE 上月宣布升息兩碼（50 個基點）將利率升至 2.25%，目前多數經濟學家預估，央行會在 11、12 月升息 3 碼。

外媒分析指出，英國通膨的危機還在於，政府明年初放寬對家庭能源帳單的支持後，價格將再次加速攀升。另外也有市場分析擔心，BOE 加速升息將給退休基金帶來更大壓力。

此前英相特拉斯（Liz Truss）的減稅計畫導致公債價格暴跌，退休基金面臨空前危機，不過新任財相韓特（Jeremy Hunt）日前撤銷減稅計畫後，英國金融市場稍稍回穩。

專家看法

彭博經濟學家 Ana Andrade 表示，英國 9 月通膨回升至兩位數，讓 BOE 別無選擇只能繼續提高利率。不過 11 月升息規模將取決於央行如何消化過去一個月的金融危機。英國政府最近安撫市場的努力減輕央行可能升息 4 碼（100 個基點）的壓力，預料下月將升息 3 碼。

安侯建業（KPMG）經濟學家 Yael Selfin 表示，預料通膨將在今年 10 月觸頂，但只能透過央行更激進的利率舉措來實現，而這可能導致基本利率在明年初至少升至 4.5%。

截稿前，英鎊兌美元匯率貶值 0.65%，至 1.1244 美元；英國 10 年期公債殖利率上漲 2.73% 至 4.0495%，而 30 年期公債殖利率下跌 1.99% 至 4.22%。