路透：美國稱俄油價格上限計畫不會針對OPEC

路透周三（19 日）援引美國一名財政部官員說法報導，七大工業國集團（G7）對俄油採取的價格限制措施，不適用石油輸出國家組織（OPEC），該組織的減產計畫已引起消費國的不滿。

該名官員表示，華府已與 OPEC 代表溝通，向他們保證俄油價格上限計畫不會限制該組織油價。

該名官員補充說，12 月 5 日的油價上限計畫是專為俄國入侵烏克蘭設計的，而新制裁也不代表石油消費國開始建立主導權，以對抗 OPEC 政策對原油市場的影響。

外媒分析，此番言論可能有助於緩解美國與沙烏地阿拉伯之間的爭執。後者是美國最大石油出口國，也是 OPEC 實際上的領導者，美國認為沙國與俄國合作，是在全球經濟衰退逼近之際剝奪原油市場供應。

美國等石油消費者因石油產國的減產政策，彼此緊張的關係已升溫，有知情人士表示，OPEC 的會宣布減產的原因之一是不滿油價上限計畫。

G7 今年 9 月通過石油價格上限計畫，而歐盟本月也同意該計畫，但監管細節尚未敲定，在未來 6 周內增添石油產業對該計畫的焦慮。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.83%，至每桶 90.79 美元；11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.83%，至每桶 83.51 美元。