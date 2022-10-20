〈能源盤後〉美庫存下降 原油4日來首見收高 拜登擬再度釋出SPR

原油期貨價格周三 (19 日) 上漲，為 4 個交易日來首現，係因美國官方數據顯示，美國原油和汽油供應量下降。

交易者也議論拜登政府的舉措，即拜登政府計劃自戰略石油儲備釋 (SPR) 出更多原油，並等油價大跌時再回補。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.73 美元或 3.3%，收每桶 85.55 美元，該期貨周四收盤屆期。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.45 美元或 3%，收每桶 84.52 美元，此為交易最活躍契約。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.38 美元或 2.6%，收每桶 92.41 美元。

11 月交割的汽油期貨價格大漲 4%，收每加侖 2.6522 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 3.9043 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.9%，收每百萬 Btu 5.462 美元，為 6 月 30 日以來最低收盤價。

市場推動力

原油期貨價格經歷 3 連跌後，周四止跌。先前因美政府釋出 SPR 的計畫而激起油價走跌。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，市場仍在消化這消息，但這是「不是什麼大事，因為那是 1.8 億桶原油投放市場的最後一批。」

「更具新聞性的是政府正考慮採取多種工具來控制天然氣價格，包括進一步釋出 SPR、原油出口禁令、限制潔淨產品出口，這反映出政府對汽油價格的執著，以及這對中期的明顯影響。」

美官方周二晚間證實，拜登總統周三將宣布自 SPR 釋出 1500 萬桶石油，作為對 OPEC + 國家宣布減產的部分回應，此舉將完成拜登 3 月時宣布的釋出 1.8 億桶原油的計畫。他也將表示，今年冬天可能會出售更多石油。拜登政黨趕在下個月美國期中大選之前，全力以赴。

美政府也計劃在油價跌至 67 至 72 美元左右時回補原油儲備，「以保障納稅人並有助於確定原油的未來需求。」

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「周二 Brent 原油價格某時點較一周前下跌約 10%，這表明交易者對經濟前景的擔憂程度，以及美政府在期中選舉前利用 SPR 壓低油價的認真程度。」

「隨著 Brent 在約莫 90 美元趨穩，WTI 原油穩定在 80 美元至 85 美元之間，你不得不猜想 OPEC + 國家對市場定位的看法，以及他們是否考慮進一步減產。」

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 表示，從中期來看，額外釋出 SPR 的影響可能導致「邊際效益遞減」，因為 SPR 處於數十年來的低點。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周美國原油和汽油庫存下降，提供油價支撐力。

EIA 數據顯示，上周 (10/14 止) 美國原油庫存減少 170 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油供應下降 120 萬桶。美國石油協會 (APT) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 127 萬桶。

原油供應量下降之際，SPR 庫存上周也下降 360 萬桶，至 4.051 億桶。俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 60 萬桶。

Kpler 的 Smith 表示：「SPR 釋出規模縮小，出口更強勁，以及進口減少，這些引起原油庫存下降。」

「本周庫存報告相當溫和，儘管隱含汽油需求似乎持續面臨逆風，4 周平均值較去年同期下降 6.4%。」

EIA 也公布上周汽油庫存減少 10 萬桶、蒸餾油庫存小增 10 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油供應量下降 220 萬桶，以及蒸餾油供應量下降 250 萬桶。