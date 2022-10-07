美兩黨參議員力推NOPEC法案 誓言打擊不公平定價

石油輸出國家組織和其他產油國 (OPEC+) 日前做出減產決定，引發美國不滿，對 OPEC + 採取反制行動的可能性也逐漸升高，兩黨參議員便誓言推進《反對聯合壟斷石油生產及出口法案》(NOPEC)，打擊不公平定價行為。

民主黨參議員舒默 (Chuck Schumer) 透過聲明表示：「我們正在評估所有法律工具，包含 NOPEC，以便能有效應付這個惡劣且極度自私自利的行爲。」

共和黨參議員葛雷斯利 (Chuck Grassley) 也說：「OPEC + 無視拜登總統提出的增產請求，他們正共謀減產，藉此提高油價，我們至少要讓他們為不公平的定價負責。」葛雷斯利擬提議把 NOPEC 作為修正案，納入即將表決的《國防授權法》(National Defense Authorization Act)。

繼眾議院之後，參議院司法委員會今年 5 月以壓倒性票數通過 NOPEC 法案，若能獲得兩院全體表決通過，美國司法部將有權對沙國、俄羅斯等 OPEC + 成員國提出反壟斷訴訟。

為了減少 OPEC + 對能源價格的控制，白宮將與國會針對「額外工具和權限」進行討論，拜登周四表示，正在研究有哪些可能的替代方案，目前有很多選擇，但尚未做出決定。

作為最壞打算，白宮官員也在評估實施石油出口禁令的可能性，但官員們承認這並非理想的選擇，產業分析師也擔心，此舉可能進一步散播恐懼或造成市場混亂，甚至推高油價，結果恐適得其反。

白宮同時呼籲自家油商增產，但華爾街並不支持，因為在歷經 2010 年代以來的低報酬之後，相較於進行產能投資，投資人更希望產油商能將重點放在實施庫藏股計畫、償還債務以及發放股利，給予股東更多回饋。