全球經濟放緩 OPEC大幅下調今明兩年石油需求預期

石油輸出國組織（OPEC）周三（12 日）在月報中表示，由於全球經濟成長放緩、中國重新採取新冠防疫措施以及高通膨干擾，因此下調第四季每日所需石油產量預期，以及今明兩年的全球石油需求成長預期。

根據 OPEC 月報，該組織把第四季每日所需產量預期下調 44 萬桶，預估今年全球石油需求成長為每日 264 萬桶，較上月的預測每日低 46 萬桶，而明年需求成長為每日 234 萬桶，較先前預估下調每日 36 萬桶。

這是該組織今年 4 月以來第四次下調全球石油需求預期。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周宣布到今年底前每日大減產 200 萬桶石油決定引起美國拜登政府不滿，而此次月報則替該決議提供了充分理由。

月報指出，隨全球經濟成長放緩，風險向下傾斜，將導致未來幾個月的石油需求下降，另外加上中國與其他地方可能再次出現新冠疫情限制措施，石油市場可能會錯過典型的季節性消費上升。

報告還提到，在高通膨持續、主要央行收緊貨幣政策、許多地區的主權債務水準續存的情況下，全球經濟已經進入一個不確定性和挑戰俱增的時期。

因此 OPEC 將其對今年全球經濟成長的預期從 3.1% 下調至 2.7%，並將明年的預期下調至 2.5%，並表示還有進一步走軟的可能。

OPEC 認為，主要下行風險仍然存在，不過歐盟與中國的財政措施還有俄烏衝突可能解決的因素將替經濟帶來上行潛力。

此外，報告還顯示 OPEC 可能傾向在明年大部分時間內限制石油供應，該組織下調明年消費預期，並預估在明年第四季前，對其原油需求不會超過當前水準。

市場反應

由於對經濟的擔憂，國際油價一直走弱，OPEC 月報發布後掉頭走低。截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.72%，至每桶 92.67 美元；11 月到期的西德州原油期貨下跌 1.96%，至每桶 87.60 美元。