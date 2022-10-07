OPEC+擴大減產後 高盛估油價重回110美元

以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的 OPEC+，本周決定今年 11 月及 12 月聯合減少日產量 200 萬桶，為新冠疫情以來最大的減產幅度。OPEC 會後多家機構發表看多觀點，高盛更將明年布蘭特原油目標價上調至每桶 110 美元。

高盛上周才將第四季的油價預期，從每桶 125 美元下調 20% 至 100 美元，但在 OPEC + 會議後又快速調整，將今年布蘭特原油目標價上調至 104 美元，明年目標價則由 108 美元上調至 110 美元。

高盛指出，如果 OPEC + 減產持續到明年 12 月，布蘭特原油的升幅將達到 25 美元，如果庫存完全耗盡，油價可能會進一步飆升。

高盛估計，今年 11 月和 12 月 OPEC + 的有效淨減產規模將只有日產量 40 萬到 60 萬桶，主要來自沙烏地、伊拉克、科威特、阿聯等波斯灣地區的 OPEC 國家。

與高盛同樣看多的，還有 Global X Management。他們認為油價明年可能輕鬆回升至每桶 100 美元以上，因為原已緊張的供應，可能會因中國需求成長而更加吃緊。

Global X Management 研究主管 Rohan Reddy 指出，中國可能大大增加石油需求量，幫助推動油價達到 110 美元左右。他表示，OPEC 不願提高產量，和可能更為鴿派的聯準會，也將是推動油價上漲的因素。

摩根大通大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 此前也重申，今年年底之前油價可能會攀升至每桶 100 美元以上，扭轉夏季以來需求驟降的價格穩定下跌趨勢。

Kaneva 預估第四季需求將年增每日 150 萬桶，理由是全球經濟衰退的程度沒有大眾擔憂得那樣可怕。她斷言，歐洲經濟的表現好於預期，且隨著中國新冠疫情解封，中國石油用量將開始增加。