葉倫：OPEC+減產不明智 不利於全球經濟

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週日 (9 日) 表示，石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 決定削減石油產量的決定，是對全球經濟「無益且不明智」的舉措，尤其將衝擊新興市場經濟。

OPEC + 無視美國壓低全球油價壓力的要求，並通過新一輪減產措施，引發美國政府的大力抨擊。 OPEC + 決定今年 11 月及 12 月聯合減少日產量 200 萬桶，為新冠疫情以來最大的減產幅度。

葉倫受訪時表示：「我認為，OPEC + 的決定無益且不明智，目前尚不清楚最終可能造成的影響，但以我們如今面臨的情況，此舉並不合適。我們很擔心開發中國家面臨的問題。」

葉倫曾表示，美國民眾到冬季可能面臨汽油價格飆漲，因屆時歐盟會大幅減少採購俄羅斯石油，而西方國家擬對俄國石油出口價格設限，目的就是為了控制油價。「這是個風險，這是我們試圖以價格上限化解的風險。」

對俄油設定價格上限，是希望減少俄國能投入烏克蘭戰爭的收入，並維持俄國原油供應，以壓低國際油價。

談及俄烏戰爭，她批評西方盟國對烏克蘭提供財務援助的行動過慢，並指出有些先前承諾支援烏克蘭的盟國至今尚未撥款。

LaDucTrading.com 創辦人 Samantha LaDuc 曾表示，歐盟提議半年內開始實施禁運俄油措施，將導致石油、債券殖利率和美元飆升，這「三高」足以壓垮美國股市和新興市場。

LaDuc 表示，美股可能是目前最不需要關注的市場，「目前日圓、人民幣和歐元爭相探底，美債殖利率走高和聯準會收緊政策，則在新興市場引起恐慌—這才是我們該聚焦的總體經濟問題。」