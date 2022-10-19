中國「意識形態沙皇」王滬寧 傳接人大委員長

在中共即將宣布新領導班子之際，知情人士透露，中國「意識形態沙皇」王滬寧在黨內的排名可能會進一步上升，接任全國人大常委會委員長。

南華早報報導，消息人士表示，中共中央政治局常委王滬寧，可能會擔任人大委員長。若這項傳聞屬實，將使王滬寧成為新領導班子中，為數不多的老將。

目前王滬寧在黨內排名第五，擔任政治局常委、中央書記處第一書記等要職。而人大委員長的排序通常是二把手或三把手，享巨大政治影響力。全國人大對香港《基本法》擁有最終解釋權。

王滬寧被外界視為「中南海首席智囊」，是總書記習近平「中國夢」概念設計者之一，也是前總書記江澤民「三個代表」重要思想、胡錦濤「科學發展觀」策劃者。這些概念都已被寫入黨章。

彭博則報導，國務院副總理胡春華是否會接下總理大位，牽動未來中國走向。若胡春華升官，可能代表一種妥協，但在習近平無限期掌權情況下，這更有可能是安撫任何黨內批評者的人事安排。

歐亞集團（Eurasia）資深中國分析師 Neil Thomas 說，如果胡春華接任總理，很可能是因為習近平希望他接，但胡春華不是以接班人姿態在官場活躍，而是當一個弱勢的二把手，不會挑戰習近平權威的第二號人物。

Thomas 表示，胡春華有執行政策的經驗，但缺乏改變體制的政治權力，且他未被習近平視為威脅。