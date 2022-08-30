中共二十大 敲定10/16在北京登場

中國官媒報導，中共二十大將在 10 月 16 日登場，代表中央總書記習近平離第三個任期又前往進了一步。

新華社報導，中共中央政治局周二（30 日）召開會議，研究第十九屆中央委員會第七次全體會議和第二十次全國代表大會籌備工作，由習近平主持會議。

會議決定，第十九屆中央委員會第七次全體會議於 10 月 9 日召開。中央政治局將向十九屆七中全會建議，第二十次全國代表大會於 10 月 16 日在北京召開。

在中共舉行二十大期間，大約 2,300 名黨員將齊聚人民大會堂，選出未來五年領導班子。

中共二十大閉幕隔天，習近平預料將再度被授予中央總書記和中央軍委主席職務。

外界並預料他將在明年 3 月兩會期間，再度被選為國家主席。習近平在 2018 年修憲，取消國家主席任期限制。

新華社報導，二十大將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，總結過去五年工作。

習近平面臨的國內外問題日益嚴重，破壞中共對人民的核心承諾，即在國際舞台上確立中國的實力，且帶領中國走向國富民強。現在，他只剩下數月時間，確保這些問題不會衝擊他尋求第三個任期的目標。