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〈蛇年景氣展望〉PCB廠生產區位調整及消費性電子復甦力道是兩大變數

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-28 08:10

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PCB廠的生產區位調整及消費性電子復甦力道強弱是兩大變數。(鉅亨網記者張欽發攝)

2024 年電子產業景氣 AI 的浪潮帶動復甦，上游 CCL 及 PCB 廠在 AI 需求加持之下，包括台光電 (2383-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW) 及健鼎 (3044-TW) 營收創新高。但同時，PCB 廠的生產區位調整順利與否及消費性電子市場的回溫力道，也將是今年的 PCB 產業重大變數。

但 PCB 產業界人士指出，就產品的應用上，2025 年在 AI 及低軌衛星板的成長性仍不容置疑。


就 PCB 廠的生產區位調整來看，2024 年有包括柏承 (6141-TW) 關閉在江蘇昆山廠的生產，而將訂單移轉到南通廠；同時，競國 (6108-TW 繼售出泰國廠給 PCB 陸廠之後，也關閉在台灣樹林的生產線，而志超 (8213-TW) 持股 44.21% 的宇環 (3276-TW) 也暫停高雄前鎮汽車板廠 (志昱科技) 的 PCB 自行生產業務，採全單外包方式生產交貨。

而在 PCB 廠迫於地緣政治的形勢及客戶端的壓力，紛紛赴泰國投資設廠，包括華通 (2313-TW)、金像電、臻鼎 - KY 及欣興 (3037-TW)2025 年泰國新廠都將進入 量產，量產初期成本及人力的負擔，加上泰國 PCB 供應鏈仍處初期發展階段，加上語言、文化及民俗風情等學習曲線成本，形成對經營獲利的龐大挑戰 。

雖然 AI 伺服器板爲 2024 年最為紅火的話題，但在消費性電子、車用等應用，仍未見明確的復甦，雖然 2025 年市場有 AI 手機及 AI PC 等驅動換機潮的議題，志超主管指出，志超對 2024 年志超對於資本支出維持在逾 15 億元高檔，AI PC 的發展趨勢對 PCB 廠而言，因屬新料號、新產品，更有高的附加價值，等於爲 PCB 廠帶來新的發展機會，在目前志超以積極的態度擴充設備及製程，也指望市場需求得以出現回溫走勢帶動營運。

而楠梓電 (2316-TW) 主管則表示，楠梓電正積極進行在台 PCB 生產業務的重要轉型，預估將對目前需求最高的 AI、HPC 高速運算應用 PCB 接單比例大幅提高；2024 年楠梓電的 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，在楠梓電執行的策新略之下，預估今年將可提高至 5 個百分點的占比。

楠梓電 2024 年的營收 33.32 億元，產品應用比重以通訊電子比重 46%，微機電系統應用 13%，HPC 速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，工業電子 9%，GPS 占 8%，車用電子占 7%。

楠梓電目前的轉型策略在營收成長之下，預計拉高 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重至少要拉高 5 個百分點。同時，此一策略之下，預計今年的資本支出將高於 2024 年。並以更新設備承接高階產品的訂單。

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PCB泰國欣興金像電CCL

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宇環15.056.74%
志超33.8-0.29%
柏承14.11.08%
健鼎196.51.29%
金像電2231.83%
楠梓電46.43.34%

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