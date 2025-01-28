中國小公司竟成華爾街黑天鵝！引發美股恐慌的DeepSeek什麼來頭？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 09:00

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美國股市周一（27 日）大多收跌，科技類股受中國新創公司 DeepSeek 人工智慧（AI）助理衝擊，AI 晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 股價下殺逾 16%，市值蒸發近 6,000 億美元。

引發這場資本市場劇震的是一家僅創立一年多、即便在中國都名不見經傳的小型科技新創公司。這家名為 DeepSeek 的公司成為了 2025 年攪動華爾街的首隻黑天鵝。

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DeepSeek 由量化基金幻方量化負責人梁文峰創立，該公司 AI 模型 R1 自上周推出以來，被廣泛認為能與目前 OpenAI 和 Meta 的最新產品競爭，也被知名投資人 Marc Andreessen 稱為「最令人驚嘆和印象深刻的突破之一」，並將這個突破譽為「AI 領域的史普尼克時刻」。

據《第一財經》周一（27 日）報導，目前 DeepSeek 應用程式（App）位居蘋果應用商店排行榜首位，並採取開源模式。市場追蹤機構 App Figures 的數據顯示，截至 1 月 25 日，DeepSeek 下載量已達到 160 萬次。

DeepSeek 股東每日互動周一股價漲停。梁文峰曾在每日互動董事長方毅麾下。每日互動已將 DeepSeek 模型納入營銷。

生於 1985 年的梁文峰，今年剛滿 40 歲，他上周也成為被選中參加總理和企業家會議的 AI 企業代表。他早在量化交易基金時就開始為 AI 項目購買數千片輝達 GPU。

不過，早期與梁文峰接觸的商業夥伴透露，梁文峰有點「書呆子」，並「留著一頭糟糕的發型」。當梁文峰大談他要建立一個萬卡晶片集群訓練大模型的想法時，「誰都沒有太把他當回事」。

梁文峰曾對夥伴說道：「我想建立萬卡集群訓練大模型，這將改變遊戲規則。」但很多人都認為，只有字節跳動或阿里巴巴這樣的大咖，才有可能在中國實現這個目標。

此前，梁文峰在量化基金時，已經運用 AI 和算法識別可能影響股價的模式，累積了巨額財富。

2023 年，梁文峰註冊人民幣 1,000 萬元創立 DeepSeek，宣布他計劃開發人類級別 AI。