中共「二十大」揭幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

中共「二十大」周日（16 日）上午 10 時揭幕，中央總書記習近平表示，中心任務是全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，全面推進中華民族偉大復興，他並說解決台灣問題是中國人自己的事，絕不承諾放棄使用武力。

中共第二十次全國代表大會周日上午在北京人民大會堂開幕，習近平代表第十九屆中央委員會宣讀政治報告。他說，「十八大」召開以來，中國經歷三件大事：一是中共成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是中共完成脫貧攻堅、全面建成小康社會歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。

習近平指出，從現在起，中共的中心任務，是帶領全國各族人民，全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。

「中國式現代化」的本質要求是：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高品質發展。

習近平說，全面建成社會主義現代化強國，總戰略分兩步走：從 2020 年至 2035 年，中共將基本實現社會主義現代化；從 2035 年至本世紀中葉，將把中國建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步關鍵期。

習近平指出，要堅持以推動高品量發展為主題，有機結合擴大內需戰略與深化供給側結構性改革，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環品質和水準，加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生產率，著力提升供應鏈韌性和安全水準，著力推進城鄉融合和區域協調發展，推動經濟品質有效提升和總量合理成長。

在對台方針方面，他宣示，將堅持貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。他說，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人決定。

習近平強調，堅持以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

「二十大」會期為 10 月 16 日至 22 日，主要議程為：聽取和審查十九屆中共中央委員會報告、審查十九屆中央紀律檢查委員會工作報告、審議通過「中國共產黨章程（修正案）」、選舉二十屆中央委員會、選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

「二十大」閉幕後，中共定 10 月 23 日召開二十屆一中全會，選舉產生新一屆政治局委員、政治局常委及總書記，且新常委將與中外記者見面，屆時萬眾矚目的新一屆領導班子，將正式亮相。