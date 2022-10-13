日經：胡春華有望接下總理大位 但非習近平接班人

中共「二十大」將在周日（16 日）揭幕，外界高度關注高層人事異動，並臆測國務院副總理胡春華有望接下總理大位，但他並非中央總書記習近平的接班人。

日經新聞報導，若被外界稱為「小胡」的胡春華接任總理，投資人可能會歡迎這項人事安排，將之視為中共延續「改革開放」政策的信號。

這個世界第二大經濟體亟需好消息。經濟學家預估今年經濟成長可能無法達到官訂目標。投資人周一重返股市，滬指也跌破 3,000 點大關。

長期以來，胡春華一直是共青團派系手中王牌，且他追隨前中共領導人胡錦濤和現任總理李克強的腳步。

然而，若胡春華擔任總理，意味著習近平與黨內派系達成妥協方案。

知情人士透露，縱然胡春華成為總理，習近平仍大權在握，經濟政策可能會更加保守。

消息人士表示，原因是習近平只在一種條件下，才會做出妥協，即其餘中共政治局常委均由習近平親信擔任。在「習家軍」包圍下，胡春華可能會成為一個施展空間很小的總理。

與此同時，即使胡春華真的成為總理，他也很難成為接替習近平的儲君，理由是等到習近平第四個任期結束（2032 年），胡春華將年滿 69 歲，屆時更年輕世代成為接班人的機率更高。

前重慶市委書記孫政才在 2017 年夏天中箭落馬，被判無期徒刑。孫政才的最大靠山是前國務院總理溫家寶，雖然溫家寶支持胡錦濤，但他的政治影響力已減弱。

結果，被外界視為中央總書記接班人的胡春華、被稱為總理候選人的孫政才，在 2017「十九大」均未成為政治局常委，進而為習近平在「二十大」繼續掌權創造條件。

日經新聞報導，胡錦濤這次將如何行動？他可能希望看到明年春天卸下總理職務的李克強，繼續擔任政治局常委，胡春華也「入常」。

如果胡錦濤做不到，將被迫做出選擇。若他把胡春華當上總理視為重中之重，李克強可能就無法繼續擔任常委。