〈財報〉聯合航空Q3營收首次超越2019 預期Q4同樣強勁 盤後漲逾6%

美國聯合航空 (UAL-US) 周二 (18 日) 公布第三季財報優於市場所料，並預期今年年底將再次獲利，該公司表示儘管機票價格很高，但消費者對旅行的興趣並沒有放緩的跡象，盤後股價應聲大漲逾 6%。

聯合航空財報中指出：「展望今年年底，公司預期強勁的新冠復甦趨勢會持續克服宏觀經濟環境中的衰退壓力。聯合航空目前預期第四季調整後營業利潤將首次超過 2019 年的表現。」

聯合航空預估第四季調整後每股獲利 (EPS) 高達 2.25 美元，遠高於 Refinitiv 調查分析師估計的 98 美分。

近時確認，聯合航空周二收高 3.19%，盤後大漲 6.34%，報每股 39.61 美元。

聯合航空 Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

獲利：9.42 億美元 (較 2019 年下降 8%)

營收：128.8 億美元 (較 2019 年上升 13%) vs.127.5 億美元

經調整一次性項目後 EPS：2.81 美元 vs.2.28

聯合航空第三季營收不僅高於 2019 年，也高於分析師預期。調整後 EPS 也輕鬆打敗 Refinitiv 調查分析師預期的 2.28 美元。

夏日旅遊旺季強盛，且今年餘下時間前景明媚，顯示消費者持續願意花錢旅遊，扭轉新冠疫情萎靡的需求趨勢。達美航空 (DAL-US) 上周也公布第三季營收創紀錄，並預期第四季再次獲利。

航空公司高層對前景的樂觀態度，與今年陷入困境的其他產業形成明顯對比，包括疫情期間因封鎖限制而賺得缽滿盆盈的零售業和一些串流媒體平台。

由於供應鏈問題和其他問題導致飛機交付延遲，航空公司無不爭先恐後地招聘和培訓新員工，尤其是飛行員，因此航空公司提供的航班數量依舊受限。

正因航班供應量受限，航空票價持續上漲。聯合航空表示，第三季每可用座位 / 英哩的營收較 2019 年增加 25% 以上，並預期第四季該數據會維持相同增幅。

與此同時，與 2019 年相比，聯合航空預期第四季運力會下降約 10%，維持第三季的運力。