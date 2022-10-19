ASML將公布Q3財報 中國、供應鏈問題影響成焦點

半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）將於周三（19 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第三季財報，外界目光將聚焦在供應鏈障礙、客戶削減支出以及美國擴大對中國晶片出口管制的影響上，不過該公司過去電腦晶片設備訂單強勁，應對該季業績有所助益。

艾司摩爾目前仍在消化價值 330 億歐元（約 325 億美元）的積累訂單，這些訂單消化時間可能會持續到 2024 年。然而，市場正密切注意任何可能的變化。

根據 Refinitiv 數據，分析師對艾司摩爾第三季獲利的平均預期為 14.2 億歐元，幾乎與第二季的 14.1 億歐元持平。

自美國宣布擴大對中國晶片出口管制後，艾司摩爾仍在評估美國新規可能造成的影響。據悉，艾司摩爾用於製造晶片的光刻機設備（價值約 1.6 億美元）有不到 25% 的零件來自美國。

先前美國的外交政策讓荷蘭政府從 2019 年開始禁止艾司摩爾向中國出口最先進的晶片製造設備，不過去年艾司摩爾仍有 16% 的營收來自中國，因為該國是感測器與電源控制器等成熟晶片的重要製造商。

此外，台積電 (TSM-US)(2330-TW) 上周法說會表示已大幅下修 10% 的資本支出，而部分原因是「工具交付方面的挑戰」，顯然指的是艾司摩爾。

艾司摩爾今年 7 月曾表示，正在艱難應對「越來越多」的供應限制，包括自身供應商的零組件層面，而這些限制可能會持續到今年年底。另外，該公司將在 11 月向市場宣布是否能在 2025 年前擴大產能。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周二（18 日）美股盤中上漲 1.87%，每股暫報 399.57 美元。