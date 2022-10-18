雖受供應鏈及通影響 美股油田服務企業財報獲利可望強勁

分析師預測，雖然供應鏈受阻且通膨成本上升，但對設備和服務的需求仍在上升，油田服務公司可望實現多年來最強勁的第 3 季業績。

在 2016 年價格下跌後，斯倫貝謝 (Schlumberger)(SLB-US)、哈里伯頓 (Halliburton)(HAL-US) 和其他公司一直在努力重新獲得定價權。2020 年疫情期間的石油市場崩盤扼殺了反彈的希望。

由於油價飆升和公司耗盡可以用來購買零件的舊設備，新設備支出的不足使今年的鑽井和水力壓裂市場吃緊。油價仍接近 8 年來的最高水平，刺激了更多油氣生產商對服務的需求。

Evercore ISI 油田服務分析師韋斯特 (James West) 說，「定價權即將到手。」他和其他人預計，圭亞那和巴西深水項目的國際和海上活動將更加強勁。

貝克休斯的數據顯示，上個月國際鑽井平台數量從一年前的 787 座增至 879 座。根據諮詢公司 Primary Vision Network 的數據，在美國，10 月中旬有 295 個水力壓裂裝置在運作，較一年前增加了 27 個。 Primary Vision 表示，這代表了利用率超過 90%。

韋斯特預測，斯倫貝謝和哈里伯頓的業績將超過華爾街的普遍預期，貝克休斯在預先宣布貨幣轉換和液化天然氣設施延遲服務工作的不利因素後，將提供符合預期的結果。

貝克休斯 (Baker Hughes)(BKR-US) 將於周三 (19 日) 領先該產業率先公布財報，隨後是周五 (21 日) 的斯倫貝謝和 10 月 25 日的哈里伯頓。

根據 IBES Refinitiv 的估計，斯倫貝謝每股獲利可能達 55 美分，高於一年前的 36 美分；哈里伯頓的每股獲利為 56 美分，高於一年前的 28 美分，貝克休斯的每股獲利為 25 美分，高於一年前的 16 美分。

FactSet 旗下 BTU Analytics 資深能源策略師哈格堤 (Matt Hagerty) 表示，分析師將尋求證據證明油田公司正在「特別是水力解裂方面」進行人員招募。在多年供過於求和投資人要求更高回報的情況下，企業增加新設備的速度一直很慢。

今年夏天，費城石油服務指數觸及 2020 年 3 月以來的最高水平，交易價格約為 90 美元，但由於擔心經濟衰退，目前已跌至約 68.50 美元。 2014 年時該指數曾高達 311 美元。

代表油田服務公司的能源勞動力和技術委員會 CEO 拜爾 (Leslie Beyer) 說，油田類股面臨著資本限制、「供應鏈問題、勞動力短缺和通貨膨脹影響」，「要恢復完全健康，需要一年多的正獲利。」