派樂騰延長Tread+退款期限一年

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 和美國消費品安全委員會 (CPSC) 周二 (18 日) 聯合宣布，將召回 Tread+ 的退款期限再延長一年。

退款期將延長至 2023 年 11 月 6 日。消費者在此之前可要求退款或接受公司提議將 Tread 搬到房子的另一個房間。 2023 年 11 月 6 日之後退貨的客戶將獲得按比例退款。

派樂騰股價周二盤前上漲超過 3%。

2021 年 4 月，美國消費品安全委員會在一名兒童因涉及該產品的事故中死亡後，警告消費者停止使用 Tread+。CPSC 還披露了 18 份有關跑步機觸控螢幕鬆動的報告，6 份有關觸控螢幕分離的報告，以及有關 Tread + 地板和皮帶之間間隙的警告。

派樂騰召回了大約 12.5 萬台 Tread+ 機器和 1050 種 Tread 產品。總共接獲 335 起事件報告，其中 87 起消費者受傷。

CPSC 和派樂騰在周二聯合發布的新聞稿中表示：「派樂騰正在研究一種可以解決跑步機後部危險的後部防護裝置，但迄今為止尚未批准維修。」

在發布召回令後，時任 CEO 佛利 (John Foley) 為該公司的不作為道歉，並表示應該更有效地參與 CPSC 最初的召回請求。

Tread+ 最初被稱為 Tread，但為了準備發布更便宜的版本而重新命名，後來因召回而延後。