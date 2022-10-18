〈美禁高階晶片輸中〉王美花：對台廠影響有限 台積電技術無可取代

美國近期宣布擴大限制高階晶片輸入中國，市場擔憂台廠營運也將受到影響，對此，經濟部長王美花今 (18) 日赴立院受訪時表示，美國管制規範主要針對高速運算等功能進行規定，這部分多由美國設計公司設計，再請台灣廠商代工，認為影響有限，也強調台積電 (2330-TW)(TSM-US) 製造技術無可取代。

王美花表示，美國最新公布的禁令，主要是針對晶片、設備、人才進行相關管制規範，並以高速運算晶片為主，這部分多由美國設計公司設計再轉交台廠代工外，評估量不多、對一般消費性產品也沒有影響。

王美花進一步指出，在禁令規範下，目前是由美國設計業者去調整問題，而調整過後還是會請台廠代工，至於是否影響台積電產業地位，她則認為，台積電的技術，目前無人可以取代。

另一方面，王美花日前率團出訪美國，先後拜訪輝達 (NVDA-US)、應用材料 (AMATUS)、思科 (CSCO-US)、新思科技 (SNPSUS) 等，經濟部預估將可吸引美方對台研發投資、訂單達逾 300 億元。

此外，王美花訪美期間台美雙邊也舉行台美科技貿易暨投資合作架構 (TTIC) 合作進展儀式，會中台美雙方產業代表再簽署 7 組合作備忘錄 (MOU)，聚焦 5G、再生能源領域，包含漢翔 (2634-TW)、台電、雲達 (QCT)、宏達電 (2498-TW)、稜研科技 (TMYTEK)、鈺登科技就分別與 GE、Intel、RingCentral 等美商簽署 7 項合作備忘錄。