綠能投資助攻 前9月僑外投資金額維持倍增達111.4億美元

經濟部投審會今 (20) 日公布今年前 9 月僑外投資統計，雖然投資件數年減 6.71%，達 1836 件，但金額在綠能與離岸風電投資助攻下保持成長，9 月也核准日商增資新安東京海上產險、電動機車業者 GOGORO INC. 增資睿能創意等，累計金額較去年大增 152.19%，達約 111.4 億美元 (約新台幣 3342.29 億元)。

投審會說明，陸資來台投資方面，投審會前 9 月共核准 36 件，年增 38.46%，不過金額因去年比較基期高年減 34.69%，達 1924.8 萬美元 (約新台幣 5.77 億元)，前 9 月核准新南向國家來台投資則有 347 件，年減 4.67%，金額則較去年增加 224.27%，達 19.15 億美元 (約新台幣 574.76 億元)。

投審會前 9 月也核准對外投資約 408 件，年增 33.33%，金額則年減 32.8%，達 60.26 億美元 (約新台幣 1808.06 億元)，此外，核准新南向國家投資件數則達 109 件、年增 12.37%，金額年減 52.06%，達約 26.16 億美元 (約新台幣 784.98 億元)。

此外，對中國大陸投資方面，投審會前 9 月共核准 269 件，件數較去年同期減少 16.2%，金額則較去年增加 6.53%，達約 30.47 億美元 (約新台幣 9143 億元)。