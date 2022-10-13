〈美禁高階晶片輸中〉日經：台積電已獲美方一年出口許可 設備可運往南京廠

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 已獲得美國許可，一年之內可繼續從美國購買晶片生產設備，用於中國南京的擴廠計畫。

為了阻止中國發展半導體產業，美國上周宣布對中國祭出晶片技術出口管制，除了限制美國半導體設備商向中國供貨外，在未獲美方許可的情況下，台積電在內的海外公司也不得使用美國製設備或技術，為中國客戶提供服務。

然而，知情人士表示，美國政府已向台積電保證，後者能將美國設備運往位於南京市的晶圓廠，這也代表台積電可繼續推進在中國的擴張計畫。

台積電南京廠於 2018 年落成啟用，以 16 奈米製程為主，落在美國最新出口禁令的管制範圍內。該公司目前正在推進南京廠的 28 奈米產能擴建計畫。

台積電將在台北時間周四 (13 日) 下午召開法人說明會，稍早傳出考慮在德國設廠消息後，台積電於台股早盤重新登上 400 元。

中國市場約占台積電去年總收入的 10%，低於 2020 年的 17%，今年第 2 季的中國收入占比為 13%。

即使取得美方許可，出口禁令仍會帶來一定影響，因為台積電將無法繼續為中國客戶生產先進的繪圖和 AI 處理器，輝達 (Nvidia) 和超微(AMD) 等主要美國客戶也無法向中國供應高階顯卡。

Sanford C. Bernstein 分析師 Mark Li 表示，由於美國的新規僅適用於應用在 AI 和超級電腦的 GPU，明年對台積電總收入的影響料不到 0.5%。

但若美國加大管制力道，將範圍擴大到資料中心 CPU 和 GPU 晶片，在最壞情況下，對台積電營收的影響恐多達 5%。

台積電上周公布第三季營收約 6131 億元，年增 47.8%，今年前三季累計營收年增 42.6%，按美元計算，預估全年營收可望年增至少 30%。