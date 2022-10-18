布林肯：台灣晶片生產若中斷 全球將陷經濟危機

台灣半導體製造的世界級實力，已與美中科技及國際地緣政治密不可分，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一 (17 日) 警告，如果台灣半導體生產中斷，全球將陷入經濟危機。

布林肯週一出席美國史丹佛大學 (Stanford University) 學術活動時與前美國國務卿萊斯 (Condoleezza Rice) 對談中提到美國對台政策。布林肯指出，今年來北京對台政策態度發生變化，根本上認定現狀已不再能接受，有意加快統一時間表。若和平手段行不通，北京將不排除訴諸脅迫和武力手段。

布林肯稱，若台灣晶片製造因而中斷，全球將出現經濟危機，因此這不僅是美國關注的議題，也是世界各國深為關注的議題，美國將與全球其他國家一同確保和平解決分歧，致力於維護海峽兩岸的和平與穩定。

布林肯呼籲北京政府重新思考和平解決分歧的好處，同時重申美方堅決履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛能力。

美國官員就中國武力犯台的評論並不常見，美國國務院週一未立即回應布林肯言論。

美國財政部長葉倫早前表示，世上唯一最先進半導體來源是台灣，這是一種彈性風險、也是一種國家安全風險。

美國印太司令部司令戴維森 (Philip Davidson) 曾在去年 3 月在聯邦參議院軍事委員會聽證會警告：「中國正加速推動取代美國全球領導地位，台灣顯然是中國實現這項目標之前的一個野心」，戴維森研判中國可能在未來六年內，就會入侵台灣。

歐盟正擴大與美國和盟友的合作，將中國視為全面競爭對手。

非正式歐盟峰會將於 10 月 20 日至 21 日登場，一份外洩的歐盟報告指出，歐盟外交部門呼籲對中國採取更強硬立場，將北京視為全面競爭對手，其中歐盟對中國半導體產業和某些稀有金屬的依賴，成為一項戰略弱點，歐盟計劃擴大本地產出、尋找替代供應鏈並做好回收再利用。