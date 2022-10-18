裁員後信心提高 Snap Q3可望高於華爾街預期 德銀：未來難說！

Snap (SNAP-US) 周一 (17 日) 股價大漲 6% 以上，但德意志銀行卻認為未來走勢波濤洶湧。

Snap 周一上漲 6.01%，收每股 10.59 美元，盤後續漲 1.51%，報每股 10.75 美元。美股周一也普遍上漲，S&P 500 指數上漲 2.6%。

德意志銀行分析師 Benjamin Black 研究報告指出，在投資者信心略有改善之際，Snap 周四收盤後將發布第三季財報。自 8 月下旬宣布裁員以來，該股表現略優於 S&P 500 指數，但過去 12 個月來，該股仍有 86% 跌幅。

Black 給予該股「中立」評級，目標價 14 美元。他預期 Snap 第三季營收年成長率超超過華爾街預期的 6%，且 10 月份較去年同期比較的門檻更輕鬆，應有利該公司第四季表現優於預期。

「但我們不確定財報結果是否會推動情緒持續改善，因為 2023 財年廣告市場的不確定性日益增加，尤其是對於更小、更具實驗性的平台而言。」Black 寫道。

Black 表示，經濟前景不明確，意味著該股近期至中期間的上漲潛力有限，因為經濟不穩定恐阻礙廣告商支出，尤其如果品牌方認定 Snapchat 平台比谷歌 (GOOGL-US) 等成熟平台更具實驗性質，就更容易削減在 Snapchat 平台投放廣告的預算。

Snap 也對加密貨幣、服裝和娛樂等波動較大的類別有曝險。

「此外，在宏觀環境充滿挑戰之際，該公司近期爆發廣告高層離職潮，這也令我們擔心，這可能弱化 Snap 重振其廣告業務的努力。」Black 寫道。他指的是該公司業務長 Jeremi Gorman 和美洲銷售主管 Peter Naylor 的離職。