抖音威脅強大 Snap遭大摩砍評級、目標價

第二季財報發布後重挫的 Snap (SNAP) 周一 (25 日) 股價下跌力道減弱，但華爾街分析師仍持續下調 Snap 的預期。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 周一發布研究報告，將 Snap 股票評級自「加碼」調降至「減持」，目標價自 17 美元下砍至 8 美元，加入近期分析師紛紛調降 Snap 評級、財測與目標價的行列。

這些數據凸顯 Snapchat 廣告業務在經濟疲軟和同業競爭加劇的情況下陷入困境，尤其是來自抖音的競爭。Snap 上周五重創近 40%，周一 跌勢緩和，僅小跌 0.1%，收每股 9.95 美元，盤後亦未見回復。同日 S&P 500 指數上升約 0.1%。

Nowak 主張，Snap 第二季財報顯示其廣告業務不像先前預期那樣發達。分析師寫道，Snap 透過品牌廣告支出的成長，成功撐過蘋果 (AAPL-US) 2021 年變動 iOS 隱私政策對直效廣告帶來的影響。

「現在的宏觀挑戰是，在經濟疲軟時期，那些品牌廣告支出會是最先被削減的項目。結合這點，以及為了讓 Snap 發展，必須繼續說服新廣告商加入平台並加以嘗試，我們認為這在經濟疲軟時期更加困難，所以 Snap 前景更不明確。」

Nowak 認為，這些因素並非好兆頭，因為 Snapchat 正與抖音競爭品牌支出。他預期抖音今年和明年的營收將大幅成長，靠提供廣告商較低價位而打造其品牌廣告業務。

Nowak 寫道：「最有可能遭抖音競爭而營收流失的平台，是廣告業務更依賴品牌、效能 (交易) 驅動較低的平台，而我們從 Snap 上周發布的財報得知，這樣的風險增加了。」