再槓上蘋果！Meta祖克伯：WhatsApp比iMessage更安全、更私密

Meta (META-US) 推出新廣告，矛頭指向蘋果 (AAPL-US) 的 iMessage，加劇兩家公司之間的競爭。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 周一發布一張照片，內容是位於紐約賓夕法尼亞車站的一張廣告，表明 Meta 的 WhatsApp 比蘋果的傳訊系統和傳統短訊更具隱私安全。

「WhatsApp 比 iMessage 更具隱私安全，擁有適用於 iPhone 和 Android 的端到端加密，包括群聊。」祖克伯說。

端到端加密意味著，傳訊系統的建構方式令服務供應商無法看到文本內容，即使為司法用途也無法取出提供。

WhatsApp 和 iMessage 都屬加密傳訊，但這兩種服務的訊息和設備備份都可能以公司可訪問的方式儲存。SMS 簡訊則由無線電信業者儲存。

祖克伯指出 WhatsApp 去年推出加密備份，並強調該功能允許 WhatsApp 用戶將新消息設置為自動刪除，而這是 iMessage 所沒有的功能。他補充，Meta 公司正努力將 Instagram 傳訊系統也轉換為端到端加密。

Meta 多年來一直將蘋果視為競爭對手，2018 年祖克伯在財報電話會議上就揚言，「我們迄今最大競爭者就是 iMessage」。

在 Meta 之前，谷歌 (GOOGL-US) 今年夏季也將 iMessage 的藍氣泡當作廣告競爭對手，谷歌廣告稱希望蘋果採用新一代傳訊系統 RCS，擁有新功能和改善的加密功能可取代 SMS 短訊。

蘋果的 iMessage 可用於 iPhone、Mac 和 iPad，傳訊後分為「綠色氣泡」和「藍色氣泡」，綠色氣泡代表 SMS 訊息。

在 9 月份的一次會議上，庫克被問及蘋果是否考慮採用 RCS。 提問者說，由於 SMS 短訊的限制，他無法傳影片給媽媽。

庫克當時表示，蘋果的用戶不曾要求改善，而最好的解決辦法就是買一部 iPhone。「給你媽買部 iPhone 吧。」庫克說。

蘋果沒有回應置評請求。