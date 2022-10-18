美中緊張局勢持續 波音計畫將為中國客戶製造737 Max轉售給印度

美國飛機製造大廠波音 (BA-US) 在上月曾透露，由於美中之間緊張政治局勢，波音將轉售部份專為中國客戶製造的 737 MAX 飛機。如今有消息指出，波音公司正在向印度航空 (Air India) 提議出售此類的飛機。

知情人士透露，波音如今正尋求買家，以轉售目前未獲中國當局批准交付、約 140 架 737 Max 客機。而波音也正在向印度航空推薦其中的一部分。

知情人士指出，由於印度航空在換了新東家後，正準備大規模更新機隊，成為波音公司的眾多潛在客戶之一。此外，波音公司也正在與一些租任商和其他航空公司進行談判。

知情人士估計，在原先為中國客戶製造的 737 MAX 飛機中，將有多達 50 架飛機可能會被轉售，並且將以原樣出售，意味著買家將負責重新粉刷飛機並安裝自己的機艙設備。

波音財務長 Brian West 表示，該批客機已被推遲很久，不能無限期等待，因此波音將開始轉售一些飛機。

波音 7 月曾表示，大約有 290 架飛機尚未交付，其中大約一半是為中國客戶製造。

波音執行長 Dave Calhoun 對短期內恢復在中國的飛機交付表示悲觀。Calhoun 說，恢復在中國的飛機交付對波音的未來至關重要，但是，近期 1、2 年內可能還無法恢復。他也指出，市場需求沒有放緩，依然相當強勁。