Snap證實裁員20%報導 並宣布重組業務 取消產品

Snap (SNAP-US) 證實有關將在 6000 多名員工中裁減 20% 的報導，並表示將取消幾個規畫中項目，包括 Pixy 拍照無人機和 Snap Originals 優質節目陣容。

Snap CEO 史皮格爾 (Evan Spiegel) 周二 (30 日) 在一份備忘錄中宣布了這些決定，並告訴員工公司需要重組業務以應對財務挑戰。他表示，該公司目前 8% 的單季營收年增率「遠低於今年稍早時的預期」。

他說，「雖然我們已經建立了大量的資本儲備，並減少其他領域的支出來避免縮減團隊規模，但我們現在必須面對營收成長放緩的後果並應對市場環境。」「我們正在重組業務，以更加關注我們的三個戰略重點：社群成長、營收增加和擴增實境。」

該公司取消的其他項目包括其 Snap Minis 第三方應用程式和 Snap Games。史皮格爾表示，Snap 也開始「逐步結束」其 Zenly 地圖產品和 Voisey 音樂功能，這兩個功能都是經過收購取得。

Snap 還將亨特 (Jerry Hunter) 從工程資深副總裁提升為營運長。史皮格爾說，亨特將繼續領導 Snap 的工程部門。

該公司表示，已聘請谷歌副總裁兼英國和愛爾蘭總經理哈里斯 (Ronan Harris) 擔任其歐洲、中東和非洲地區總裁，這是一個新設職位。哈里斯將加入 Snap 的執行團隊。

史皮格爾表示，Snap 目前正在尋找該公司亞太和美洲地區的總裁，這也是兩個新職位。

他說，「如此巨大的變化絕非易事，我們必須果斷採取行動，作為一個團隊迎接這一刻。」「我為我們團隊的力量和韌性感到自豪，因為我們在充滿不確定性和前所未有的時期，在競爭激烈的行業中應對了發展業務的無數挑戰。」

Snap 股價 7 月暴跌超過 25%，該公司當時公布的第 2 季業績獲利和營收未達預期，並表示不會為本季提供財測。

該公司當時表示，它計劃「大幅」放緩招聘率和營運費用成長率。

與其他社交媒體包括 Facebook 的母公司 Meta (META-US)、Pinterest (PINS-US) 和 Twitter (TWTR-US) 一樣，Snap 表示，多種因素同時損害了公司業務；其中包括疲軟的宏觀經濟環境和蘋果 (AAPL-US) 2021 年的 iOS 更新，這使得社交媒體公司更難經由第三方廣告商追踪用戶。

TikTok 短影音服務的崛起也給 Snap 及其競爭對手帶來重大挑戰。

Snap 表示，在報導指稱該公司暫停在該設備上的研發後，它將取消其 Pixy 無人機的開發。無人機應該是讓用戶從多個角度拍攝自己照片的一種有趣方式。Snap 一直在努力打造消費硬體業務，並於 4 月宣布推出售價 230 美元的無人機。