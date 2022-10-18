〈台股盤前要聞〉鄭州擴大封控、壽險業初年保費銳減 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，中國鄭州因應疫情升溫、擴大封控，鴻海鄭州廠目前正常生產，影響不大；壽險業前三季初年度保費年減兩成，其中年金險衰退超過 75%、買氣最慘烈。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

鄭州擴大封控 鴻海廠區未受影響正常生產

中國鄭州因應近期疫情升溫擴大封控管制，由於鴻海 (2317-TW) 製造 iPhone 的主要生產基地就位在鄭州，也市場關注，對此，鴻海昨 (17) 日發出聲明表示，目前正常生產，影響不大。閱讀全文...

壽險業前三季初年度保費年減兩成 年金險衰 75% 最慘烈

壽險公會昨 (17) 日公布 9 月業績統計，今 (2022) 年前 9 月初年度保費年減兩成，若以各險種的初年度保費來看，年金險衰退超過 75%，買氣最慘烈。閱讀全文...

美系手機改用 Type C 機率高 宣德出貨可望顯著成長

市場普遍認為，美系品牌大廠明年手機可望全面導入 Type C，對此，宣德 (5457-TW) 也樂觀看好，可望帶動相關出貨顯著攀升，加上新應用布局相繼發酵，明年營運仍可望成長、續創新高。閱讀全文...

國民 ETF 0056 配息維持 2.1 元 將挑戰連 12 年填息紀錄

「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 昨 (17) 日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣 2.1 元，10/18 為除息前最後買進日，10/19 進行除息交易，11/22 發放配息。閱讀全文...

大立光斥 6 億元 取得三實科技 75% 股權

光學元件廠大立光 (3008-TW) 手中握有千億元資金，昨 (17) 日決議以約 6.03 億元資金，投資三實科技，此投資案大立光是以自原股東購入老股並參與現增方式，取得三實科技 75% 股權。閱讀全文...