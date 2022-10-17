壽險業前三季初年度保費年減兩成 年金險衰75%最慘烈

壽險公會今 (17) 日公布 9 月業績統計，今 (2022) 年前 9 月初年度保費年減兩成，若以各險種的初年度保費來看，年金險衰退超過 75%，買氣最慘烈。

壽險業今年前三季壽險業總保費收入達 1 兆 5791 億元，較去年同期減少 20.2%，初年度保費收入 4393.56 億元，續年度保費收入 1 兆 1397 億元，雙雙較去年同期減少兩成。若以傳統型保單與投資型保單作分析，傳統型商品保費收入達 1 兆 4154 億元，年減 17.4%；其中，初年度保費收入 3373.47 億元，較去年度減少 1.7%。

就初年度保費收入各險別分析顯示，壽險買氣逆勢增加 2.8%；健康險年減 9.9%；年金險買氣急凍，較去年度大減 75.2%。

壽險公會表示，傳統型保險商品今年因業者對利變型保單的宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，致該等商品業績成長放緩，今年前 9 月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少 1.7%。

投資型保單部分，壽險公會解釋，今年因資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶對投資態度轉趨保守，此外，為平衡商品結構，部分壽險公司將銷售策略改以傳統型保險商品為主，減少投資型保險銷售，因此今年前 9 月投資型初年度保費收入相較去年同期減少 50.5%。