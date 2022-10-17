〈宣德展望〉美系手機改用Type C機率高 出貨可望顯著成長

市場普遍認為，美系品牌大廠明年手機可望全面導入 Type C，對此，宣德 (5457-TW) 也樂觀看好，可望帶動相關出貨顯著攀升，加上新應用布局相繼發酵，明年營運仍可望成長、續創新高。

隨著歐盟、中國積極推動統一電子產品的充電接口，而目前該美系品牌的筆電、平板的充電接口都已採用 Type C，但手機、TWS 充電盒尚未跟進，在法規推動下，預計明年推出的手機、TWS 新品採用 Type C 充電口的機率大增。

而宣德過往就供應美系客戶多樣零組件產品，其中 Type C 主要應用在連接線端，隨著客戶擴大導入下，宣德 Type C 連接器也可望首度應用至裝置端上，屆時出貨量將翻倍成長。

宣德除了 Type C 連接器外，供應其他如 I/O 連接器、TWS 機構件、聲學元件以及天線等其他機構件產品。宣德第三季營收 57.91 億元，季增 25%、年增 5.7%；累計前三季營收 147.3 億元，年增 20%，均為同期新高。

法人預估，宣德第四季進入出貨旺季，營收不僅將季增，更可望超越去年同期，改寫單季新高，全年營收則上看 200 億元，獲利也將同創新高。明年在 Type C 出貨跳增、新應用放量下，營運續強。