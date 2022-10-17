台股波動劇烈 上市公司買回庫藏股7家執行中

台股波動劇烈，為提振市場投資信心，證交所呼籲上市公司可適時買回庫藏股，統計自 111 年以來，本國及第一上市公司已申報執行庫藏股共 53 件，尚在執行期間者共計 7 件，估計可投入買回金額約 15.17 億元。

台股受美股下跌影響，今 (17) 日開盤一度大跌逾 200 點，午盤後資金回籠，面板雙虎友達、群創攻高帶領台股收斂跌勢，終場下跌 162.07 點，收在 12966.05 點，失守萬三，成交量 2067 億元。

為提振市場信心，證交所鼓勵上市公司考量本身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。

證交所表示，今年上半年全體上市公司稅前盈餘共計 2 兆 7003 億元，較 110 年同期成長 3319 億元、年增幅 14.01%。

另外，根據上市公司公告營收顯示，累計前 9 月全體上市公司營收共計 30 兆 2152 億元，較去年同期成長 2 兆 6472 億元、年增幅 9.6%，顯示上市公司營收獲利仍表現持穩成長。

證交所統計，111 年度迄今本國及第一上市公司已申報執行庫藏股共計 53 件，尚在執行期間者共計 7 件，估計可投入買回金額約 15.17 億元。

證交所鼓勵各上市公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，另鼓勵上市公司董事、經理人及高階管理階層等增加持有自家股票，以提升投資人信心。