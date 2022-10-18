〈台股盤前〉萬三關卡近在咫尺 指數目標站回五年線

隨著美國銀行股財報傳佳音、英國撤銷減稅政策，美股周一開高收紅，四大指數皆漲逾 1%，市場情緒回穩，可望帶領台股重回萬三大關，目標站回五年線支撐。

美股 17 日道瓊指數上漲 1.86% 收 30185.82 點，那斯達克指數大漲 3.43% 收 10675.8 點，標普 500 指數上漲 2.65% 收 3677.95 點，費半上漲 2.28% 收 2211.7 點；台股夜盤則上漲 172 點至 13150 點，漲幅 1.33%。

國內外消息部分，美股財報週開跑，美國銀行和紐約梅隆銀行周一公布亮眼財報成績單，但美銀最新研究報告顯示，已公布財報的標普成份股中，只有 42% 的公司報告營運高於預期，創 2020 年第一季以來新低。

英國新財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 全面撤銷首相特拉斯「迷你預算」方案，縮減大型能源補助計畫。特拉斯也在與部分保守黨議員的會議中道歉，稱「迷你預算」中犯下錯誤，推動周一英鎊走高、英公債殖利率下滑。

中國國家主席習近平在 20 大報告中指出，將持續實施強硬清零政策，鄭州也因近期疫情升溫擴大封控，市場關注鴻海鄭州主要製造 iPhone 生產基地動態，不過，鴻海指出目前正常生產，影響不大。

光學元件廠大立光決議以約 6.03 億元資金，投資三實科技，此投資案大立光是以自原股東購入老股並參與現增方式，取得三實科技 75% 股權，部分製程與三實科技產品相似，但產品應用上，與目前大立光集中在手機應用上並不相同，此次暫時以純投資爲主。