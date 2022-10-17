台股波動劇烈萬三曇花一現 證交所緊盯市場動態

台股今日在台積電 (2330-TW) 與貨櫃三雄領跌下，再度失守萬三，證交所表示，台股近期波動劇烈，將密切注意國際局勢對股市影響，必要時也會配合主管機關，採取相關穩定市場措施。

證交所表示，近期國際政經局勢動盪，主要受到美國聯準會升息腳步、地緣政治風險、資金流動及企業展望變數等因素影響，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇。

證交所提醒，台灣上市公司具高度韌性且臺灣經濟前景尚溫和，投資人應理性面對股市漲跌，審慎操作。

證交所表示，近期股市波動較劇，但上市公司營收仍持續成長，全體上市公司 9 月份營收較 110 年同期成長 10%，累計營業收入也較 110 年同期成長 9.6%，營收成長家數仍超過 6 成，展現上市公司的穩健實力。

另外，國際貨幣基金 (IMF) 在甫公布的 2022 年世界經濟展望秋季報告中，下修全球 9 成國家經濟成長率，但反向上調臺灣 2022 年預估經濟成長率 0.1% 至 3.3%，顯示台灣經濟結構轉型漸具成效，在通膨陰霾及地緣政治衝擊下更具韌性。

證交所強調，將密切注意相關國際局勢對台股市場之影響，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定市場措施，而證交所亦會督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。