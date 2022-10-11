中國新能源汽車9月保持強勁成長 比亞迪、特斯拉銷量均創紀錄

中國新能源汽車銷售 9 月份保持強勁成長，本土汽車製造商比亞迪和美國電動汽車巨頭特斯拉銷量均創紀錄。

中國乘用車市場信息聯席會 (乘聯會) 周二 (11 日) 公布，包括純電動和混合動力車在內，中國 9 月份新能源乘用車銷量達到 61.1 萬輛，成增 83%。

其中，比亞迪汽車銷量首次超過 20 萬輛，繼續領跑中國新能源乘用車市場。

比亞迪公布的產銷快報顯示，9 月份新能源汽車產銷量分別為 20.49 萬輛和 20.13 萬輛，年增為 118.1% 和 183.1%。這是今年以來，比亞迪連續 7 個月銷量突破「10 萬輛」。憑藉 9 月銷量強勢增長，比亞迪今年新能源乘用車累計銷量已超 118 萬輛。

而特斯拉在上海工廠產能升級後，上月在中國交付 83135 輛電動車，包括 5522 輛出口，並創下上海工廠自 2019 年 12 月投產以來的新紀錄。1-9 月特斯拉累計交付約 48 萬輛，也呈增長態勢。

乘聯會表示，新能源車市場供給改善疊加油價上浮預期，帶來市場火爆。9 月的新能源車與傳統燃油車環比走勢，都受到政策推動明顯。各地鼓勵消費政策力度大，主流車企生産持續拉升，改變了淡季規律，進一步拉動 9 月車市火爆。

乘聯會認為，車價可能按慣例在 10 月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此 10 月是購車最佳時機。

與此同時，中國汽車製造商也在尋求將產品銷往海外。

比亞迪 9 月份出口新能源汽車 7736 輛，並於本月初與歐洲租車運營商 Sixt 達成交易，Sixt 首批電動汽車規模達「數千輛」，未來六年採購數量可能達到 10 萬輛左右。

總部設在上海的蔚來汽車也計畫提高在歐洲的知名度。在德國、丹麥、瑞典和荷蘭市場推出三種車型。